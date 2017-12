Madagascar: Cemes Betongolo - Le dernier concert de Tselatra pour cette année !

Demain soir, Erick et sa bande vont investir le Cemes Betongolo pour faire revivre cette ambiance très « rock » avec laquelle le public l'a connu. Le dernier concert du groupe pour cette année.

Avancer et se surpasser, encore et toujours ! Après le fiasco que Tselatra a vécu, ou plutôt subi, à Antsahamanitra en août dernier, il revient à nouveau sous les feux des projecteurs pour faire résonner sa musique et prouver que non, il n'est pas un novice et excelle dans son domaine. « Le dernier évènement auquel nous avons participé a été un total fiasco. On était au grand complet. Nous étions prêts à mettre le feu mais les organisateurs n'ont pas tenu leur promesse. Il n'y avait aucune installation.

La scène était dépourvue de décoration, totalement nue. Il n'y avait pas eu de sonorisation. Ce fut une véritable catastrophe ! C'est nous qui avons payé les conséquences de ce manquement professionnel », a fait savoir Erick. Ce jour là, l'organisateur avait effectivement disparu d'Antsahamanitra et le groupe dut faire face à la colère du public qui s'attendait à être surpris. En véritable pro, Erick et sa bande sont restés jusqu'au bout pour assurer le show. Un mauvais souvenir et surtout une mauvaise expérience qu'Erick et ses amis ne veulent plus revivre.

Organisation. Pour son dernier concert de l'année, Tselatra a donc décidé de prendre les choses en main. « Nous allons nous assurer que tout se déroule à la perfection. Nous avons pris en main l'organisation de A à Z pour éviter de revivre les mêmes problèmes que la dernière fois ». La sonorisation et la lumière seront assurées par Kiki. Erick et sa bande vont par contre donner le meilleur d'eux-mêmes pour que ce show reste longtemps dans les mémoires. Erick sera bien évidemment là. Il sera accompagné des autres musiciens et membres fondateurs : Papatre à la basse, Poune à la guitare solo, Tita à la guitare rythmique, Tovokely au clavier, Eric à la guitare acoustique et Zozo à la batterie. Le répertoire pour ces grandes retrouvailles ne sera composé que des grands succès. Un show à apprécier sans aucune modération, d'autant que ce sera le dernier concert du groupe pour cette année. Avis aux amateurs !