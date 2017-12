Madagascar: Loi sur le développement industriel - Votée à l'unanimité par le Parlement

L'animation du Tour de Mada 2017 est confiée à James, ce chanteur au talent fou et où… Plus »

Certes, ces différents avantages permettront aux industries de Madagascar de mieux affronter la concurrence, aussi bien à l'international que sur le marché local, qui reste jusqu'ici, dominé par les importations. La stabilité fiscale et douanière garantie pour une période de 20 ans figure également parmi les clauses importantes soulignées par les industriels. Pour les sénateurs, l'utilité de cette nouvelle n'est plus à démontrer.

Après de longues démarches appuyées, entre autres, par la fondation allemande FES, les industriels espèrent enfin la mise en vigueur des appuis à la création d'industrie. Parmi les grandes lignes de cette loi figurent, en effet, les incitations fiscales et non fiscales pour les industries naissantes, la mise en place de Fonds de national pour le développement de l'industrie et de l'Agence nationale pour le développement de l'industrie, la Zone d'investissement industriel qui permettent aux industriels membres de bénéficier d'abattements fiscaux, etc.

