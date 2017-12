Madagascar: En marge du Tour - James égal à lui même !

L'animation du Tour de Mada 2017 est confiée à James, ce chanteur au talent fou et où l'interprétation vaut parfois plus que l'original. Une issue liée à ses expériences passées car il a déjà été aux côtés des artistes de renom tels Firmin, Black Nadia, Jean Aimé et Mimast en tant que choriste. Aujourd'hui avec Licorne Kininike mais il est en train de concocter son propre album avec ses frères.

Ravoatabia out !

Coup dur pour Rakotondrasoa Jean de Dieu connu sous le nom de Ravoatabia que le public réclamait à chaque arrivée. Le double vainqueur du Tour à été victime de plusieurs crevaisons lors de l'étape Toliara Sakaraha. Trop bon, trop... bon, il a de surcroît offert une de ses roues de secours à Roger de l'équipe nationale pour ensuite se résoudre à abandonner. « Son absence nous a lourdement handicapé car il avait une mission spéciale au sein de l'équipe UNICEF », confiait Jean Marc, le chef de file du groupe.

Frédéric Gassman in !

Le célèbre journaliste de la Radio France Internationale est sur le Tour de Mada cycliste. Séduit par la beauté du paysage et l'accueil chaleureux des Malgaches il est revenu pour la seconde fois donnant ainsi à l'événement une dimension planétaire lorsqu'on sait que tout le monde se délecte de ses vivants reportages. Un modèle exemplaire pour tous les journalistes de radio sinon un exemple à suivre pour tous les gens du métier. On reste admiratif sur son professionnalisme quand il s'isole pour écrire et répéter à vive voix ce qu'il devait balancer sur l'antenne de RIO en prenant soin d'inclure des interviews. C'est du Gasy man tout craché !