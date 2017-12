Tunisie: Un potentiel à valoriser

Un atelier vient d'être organisé récemment par le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, en collaboration avec la FAO sur le thème des «Approches innovantes pour la valorisation des potentialités du secteur forestier en Tunisie».

Cet atelier, qui a vu la participation des responsables de la FAO et du ministère, ainsi que de celle d'experts, a représenté l'occasion de mettre l'accent sur le partenariat établi entre la Direction générale des forêts, la Banque mondiale, la Direction générale de la production agricole et la Direction générale de financement des investissements, et des organisations professionnelles pour la mise en œuvre d'un projet innovant destiné à promouvoir les ressources forestières et pastorales qui représentent la première source de revenus et participent à la dynamique économique dans plusieurs régions de la Tunisie, à l'instar de celles du Nord-Ouest et du Centre-Ouest.

La réalisation de ce projet s'inscrit dans le cadre des objectifs pour la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, l'agriculture durable et la préservation des forêts qui figurent parmi les priorités du cadre de programmation établi entre la Tunisie, représentée par le ministère de l'Agriculture et la FAO. Le Bureau de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture en Tunisie est notamment appelé à apporter son soutien technique pour mettre en place un système durable d'évaluation et de mise à jour des ressources naturelles, dont les ressources forestières et le patrimoine oléicole qui est une composante fondamentale d'un des secteurs stratégiques de l'économie nationale.

Enfin, il s'agit d'améliorer le rôle de l'administration forestière et sa relation avec les citoyens à travers l'élaboration d'une convention-type de cogestion des ressources forestières et pastorales, et ce, afin de garantir la pérennité du secteur et de protéger le patrimoine forestier et pastoral de la Tunisie.