Tunisie: Mohamed Mkacher (ancien sélectionneur adjoint) - «Vivement la vidéo !»

Je pense vraiment que le recours à cet outil technologique d'une grande fiabilité permettra d'assainir considérablement le climat général de notre football et aura ainsi une répercussion notable sur l'évolution de notre football qui va se débarrasser par le biais de la vidéo d'une source majeure de conflits et de tiraillements qui sont en train d'empoisonner les rapports interclubs».

De fait, dans le contexte de plus en plus intenable de notre sport roi, le recours à la vidéo aura, à n'en point douter, un impact positif dans l'apaisement des relations entre tous les intervenants, l'appréciation des erreurs et le rétrécissement du champ des soupçons.

