Togo: Le CJD expose "l'autre visage des manifestations de l'opposition" et apporte un soutien financier aux victimes

Dénonçant ces violences d'une rare inhumanité, le CJD et ses partenaires décident de multiplier les plaintes contre les organisateurs des manifestations et aussi les manifestants violents aussi bien au Togo qu'à l'étranger. Aussi, dénonce-t-on, "les intentions des leaders politiques qui veulent plonger le Togo dans le K.O", et décide-t-on de "s'ériger en sentinelle" pour barrer la voie à ces actes qui portent atteinte aux efforts de développement du Togo.

Ainsi, au cours cette rencontre avec la presse qui a aussi servi pour faire le bilan de la deuxième moitié de 2017 des activités du CJD, il a été question de la projection d'un document rapport audiovisuel de ces actes de violences avec des témoignages des victimes à l'appui. Selon Adom Orfé du CJD, ce document rapport, intitulé "L'autre visage des marches de l'opposition", a été envoyé à toutes les hautes autorités du Togo, dont le Chef de l'Etat, Faure Gnassingbé, le ministre de l'Administration territoriale, Payadowa Boukpessi, et aux institutions accréditées au Togo, telles l'UE, le PNUD et autres, "pour démontrer avec preuve à l'appui que depuis le 19 Août, la cohésion nationale a été entamée".

Et les témoignages sont poignants. Certaines victimes, en plus d'être physiquement agressées, se sont vues dépouiller de leurs biens matériels ainsi que financiers.

Le CJD (Collectif des Jeunes pour le Développement) revient ce jour pour des actes plus concrêts de soutien aux victimes. Ainsi, pour une première phase de ce soutien qui se veut financier, il a remis ce jour des enveloppes à certaines de ces victimes recensés suite à une tournée effectuée avec leurs partenaires "Tata International" et "Sauvons l'Afrique" pour leur permettre de se relever de cette chute libre à elles infligées par les manifestants violents qui ont croisé leur chemin alors même qu'elles n'aspiraient que vaquer à leurs occupations pour gagner leur pain quotidien.

