Cote d'Ivoire: Alexis Vagba - "Nous n'avons pas encore perdu le titre"

interview

Le président du club vert et rouge reste optimiste pour la suite de la saison malgré la défaite de son équipe lors du derby face à l'Asec.

Que retenez-vous du dernier match contre l'Asec ?

Le match a été très beau. Nous avons manqué de chance parce que nous avons eu beaucoup d'occasions nettes de but que nous n'avons pas concrétisées. Eux, ils en ont eu très peu, mais ont su exploiter une, sur corner. Nous allons continuer de travailler.

Etes-vous satisfait de la prestation de votre équipe ?

Nous avions cinq points de retard sur l'Asec avant cette rencontre et nous avions besoin de gagner. Nous ne l'avons pas fait, c'est la loi du football. On ne peut pas être fier de la situation.

Malgré ce résultat et la distance qui vous sépare du rival, le titre est-il encore jouable ?

Si je n'ai pas confiance en mon équipe pour le titre, il vaut mieux quitter le championnat. La compétition se joue sur 26 journées et nous ne sommes qu'à la 10e. Personne ne peut dire qu'on a déjà perdu le titre. Nous avons une très bonne équipe cette année. C'est vrai que les résultats ne suivent pas totalement pour le moment. Il nous faut peut-être encore un très bon attaquant qui puisse mettre la balle au fond.

L'Africa ira-t-il à la recherche d'un grand attaquant au prochain mercato ?

Nous allons essayer dans la mesure où l'équipe est également engagée en compétition africaine cette saison. Nous avons eu une réunion avec l'encadrement technique dans ce sens. Mais il y a longtemps que je suis dans le milieu du foot et c'est certain que l'Africa a besoin d'un attaquant de la trempe de Yékini, Brima Camara, etc.

Irez-vous chercher cet attaquant à l'extérieur comme l'Asec ?

Non. Nous n'avons pas les moyens du rival. Ils ont plusieurs sponsors. Et puis je pense qu'on n'a pas besoin d'aller forcément à l'extérieur pour chercher un bon attaquant. Je regrette que nous n'ayons pu recruter Ouattara Ibrahim, le buteur du Stade que son club a laissé finalement partir en Tunisie. Si on l'avait eu, on serait comblé. Mais il y a encore de très bons joueurs dans notre championnat. Gonazo Bi est un peu éparpillé, mais c'est un bon joueur. Il prend souvent des cartons assez bêtes. Il ne se comporte pas comme un professionnel et cela nous pénalise. Nous avons aussi le jeune Parfait Guiagon qui est parti pour une aventure professionnelle qui ne se conclut pas depuis et qui ne revient pas. Tout cela nous fait défaut.

Quel message donc à l'endroit des supporters pour les rassurer ?

Qu'ils ne se découragent pas après ce match qui aurait pu tourner autrement si on avait été efficaces, en transformant les occasions qu'on s'est créées. Mais tout cela, c'est la loi du football. L'Asec a mérité sa victoire. Cependant, je reste convaincu que nous avons une très bonne équipe. Les Membres associés doivent rester mobilisés. Nous allons tout faire pour rattraper notre retard même si nous n'avons pas toutes les données en main. On peut faire un grand match dans le derby et perdre contre les autres équipes. Au départ, nous avions cinq points d'avance sur l'Asec. Ils nous ont rattrapés et aujourd'hui, ils nous dépassent. Donc rien n'est perdu.