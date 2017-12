Gabon: CNMGS - Les personnes en situation de handicap perçoivent leurs allocations annuelles via Airtel Money

La Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale du Gabon(Cnamgs), dans son élan de solidarité, procède depuis ce lundi 12 décembre, au paiement des allocations annuelles aux personnes en situation de handicap. Avec un nouveau mode de paiement, les ayants droit perçoivent leur dû de 75000 fcfa via Airtel Money. Une opération de paiement qui selon certains bénéficiaires, facilite la tâche pour les personnes en situation de handicap.

Il est 7h 30 presque, ce mardi 12 décembre. L'arrière-cour du site de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale(Cnamgs) de Montagne Sainte était déjà archicomble. Les personnes en situation de handicap avaient investi les lieux à la suite du communiqué de la Direction de l'Acnamgs les informant du paiement des allocations annuelles. Un communiqué daté du 07 décembre 2017.

Lynda est heureuse. Handicapée motrice, elle a pu facilement percevoir ses 75.000fcfa dans son compte Airtel Money. « Je suis contente. Tout s'est bien passé et je crois que c'est la meilleure des options, celle de nous payer via Airtel Money. Auparavant, il fallait faire un tapage, mais aujourd'hui, les choses sont devenues plus fluides. Je remercie l'Etat d'avoir pensé à nous » se réjouit-elle.

Cela n'est pas du gout de Kalikstaire et d'autres malentendants. Ils ont, pour la plupart, eu des difficultés à communiquer par manquant d'interprètes pour, non seulement leur venir en aide, mais également faciliter la tâche aux agents de l'Acnamgs et ceux d'Airtel. Mais heureusement, petit à petit, les choses ont pu rentrer dans l'ordre. Un interprète était venu à leur rescousse. Kalikstaire a pu s'inscrire avec ses deux photos ; une carte Cnamgs et une pièce d'identité. Il a pu également et gratuitement bénéficier d'une puce Airtel money comme bien d'autres personnes en situation de handicap. « Il faut que ces services mettent des gens aptes à nous comprendre. Des gens capables de nous suivre attentivement pour que les choses se passent bien. Il faut être doté d'humanisme pour faire ce boulot. Je dois quand même tirer chapeau à certains d'entre eux, même s'ils ne sont pas beaucoup. Il y en a qui comprennent nos problèmes et nous viennent vite en aide. Que Dieu bénisse ces personnes de bonne foi, comme par exemple Armelle A . et Vignon M. qui sont venues vers nous » soupire-t-il enfin.

Pour la Chargée d'Etudes du Directeur général de l'Acnamgs, c'est une activité périlleuse. Il faut être à l'écoute des uns et des autres. « Le paiement des personnes en situation de handicap se fait par Airtel money pour éviter des critiques ou de soupçons de fraudes ». Tout est mis en place pour faciliter la tâche à ceux qui ne savent pas ou ne maitrisent pas le système Airtel money dit-elle. Les équipes Airtel sont sur place pour les aider, poursuit-elle. La Cnamgs a pris en charge, précise-t-elle, les frais de transfert d'argent sur chaque compte Airtel money pour tous les bénéficiaires. Chaque ayant droit reçoit la somme de 75.000fcfa.

Rappelons tout de même que les opérations de paiement dans les autres provinces, et ce, dans les sièges des délégations provinciales(Cnamgs) débutent le jeudi 14 décembre 2017.Pour les bénéficiaires ne disposant pas de puce Airtel, une puce Airtel money sera remise gratuitement par l'Acnamgs. Aussi, le paiement s'effectuera-t-il directement sur place via le système Airtel money. Chaque ayant droit devra se munir de deux photos d'identité, de sa carte ou récépissé Cnamgs et une pièce d'identité.