Tunisie: Les professionnels lancent un cri d'alarme

Ainsi, le Groupement rappelle l'importance et les grandes attentes de la réunion du Conseil des ministres prévue pour le 25 décembre 2017 en vue de l'examen du projet de loi organisant le secteur de la bijouterie et insiste sur la nécessité de promulguer cette loi dans les plus brefs délais.

Procédures de contrôle

Cette strucutre professionnelle lance un appel urgent pour lutter contre les circuits parallèles d'approvisionnement en or et pour veiller au respect des normes légales, de la transparence et assurer la modernisation des procédures de contrôle afin de parer aux dépassements et aux perturbations des activités des opérateurs économiques dans le secteur.

On rappelle, par ailleurs, l'importance de la réhabilitation du rôle de tous les professionnels du secteur de la bijouterie dans toutes les régions du pays en mettant fin aux informations erronées sur le secteur et l'attitude de certaines parties visant à nuire à l'image et à la réputation des professionnels du secteur qui sont les premiers à veiller au respect de la loi et au contrôle efficace et responsable.

Un autre appel est lancé aux autorités compétentes pour l'organisation d'une réunion urgente sous l'égide de la présidence du gouvernement avec la participation des ministères concernés dont notamment ceux des Finances, du Tourisme, du Commerce, la Banque centrale de Tunisie (BCT), la Direction générale des douanes et les représentants de la profession en vue de mettre en œuvre les dispositions nécessaires dans l'attente de la promulgation de la loi d'organisation du secteur.

Le même Groupement annonce, enfin, que le secteur de la bijouterie ne peut reprendre son activité qu'après la prise de mesures adéquates permettant aux professionnels d'assumer leur mission dans de bonnes conditions. A noter que les bijoutiers situés à souk El Berka à Tunis ont fait grève pour protester contre les conditions de travail précaires qui ont causé un important manque à gagner et ont exigé la prise des mesures urgentes pour sauver un secteur qui joue un rôle important dans l'économie nationale.