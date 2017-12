Tunisie: Entre tensions sociales et récupération syndicale

Une marche pour le développement

Plus de 4.000 manifestants ont sillonné mardi dernier les principales artères de la ville de Sejnane, selon une source sécuritaire, en signe de protestation contre le décès de Radhia Mechergui, mère de cinq enfants, qui s'est immolée suite au refus des autorités de lui accorder des aides sociales. La même source confirme que des éléments salafistes ont vainement tenté de semer le désordre et la confusion en voulant s'attaquer au siège de la délégation. Ils ont été d'ailleurs empêchés par d'autres manifestants qui ont tenu à ce que les protestations se déroulent pacifiquement.

La grève générale organisée suite à l'appel lancé par l'Union locale des travailleurs pour réclamer le droit au travail, au développement et à une vie digne, a été largement suivie par les habitants et les établissements scolaires et les institutions n'ont pas ouvert leurs portes. Le message est passé et Sejnane, qui regorge pourtant de richesses naturelles, ne peut demeurer dans cette situation de précarité. Le gouvernement en est conscient et Youssef Chahed s'est rendu en mai 2017 sur les lieux pour inspecter l'avancement du projet des grands réseaux d'eau potable. Cette délégation qui possède un potentiel hydrique important souffre paradoxalement de manque d'eau potable. Le projet en question est presque achevé, ce qui est de nature à résoudre ce grand problème.

Concrétiser au plus vite les mesures prises

Une réunion regroupant le maire de la ville de Bizerte, le bureau de l'Union régionale du travail de Bizerte et des représentants des institutions publiques a été tenue au début de ce mois pour passer en revue les besoins, formulés en 16 points, de la région et des mesures ont été prises en faveur de la famille de la défunte Radhia Mechregui, en plus de l'ouverture d'une enquête par les ministères de l'Intérieur et des Affaires sociales concernant les faits de l'auto-immolation, selon le gouverneur de Bizerte.

Il a été aussi décidé d'améliorer les conditions de travail au sein de l'Unité locale de la promotion sociale à Sejnane, de booster ses activités, de dédommager les familles sinistrées suite aux incendies qui se sont produits l'été dernier et de régulariser la situation des travailleurs des chantiers. Outre ces mesures, un guichet unique pour les services des caisses sociales sera installé bientôt à Sejnane, ainsi qu'un centre de dialyse au début de l'année prochaine.

Un budget de 72 millions de dinars a été alloué entre 2016 et 2017 dans le cadre d'un plan visant à réduire la pénurie d'eau dans certaines zones. Ainsi le nombre d'écoles approvisionnées en eau potable s'est-il élevé à 25 et il ne reste plus que les deux écoles à Cap Serrat et El Medain dont l'approvisionnement est prévu pour le mois de janvier prochain.

Une autre série de mesures a été prise dans les secteurs de la santé et de l'éducation, de l'emploi des jeunes issus de la région, en plus de la distribution de logements sociaux. En dépit de ces efforts et des mesures annoncées en vue d'annuler la grève décrétée par l'Union locale de Sejnane, cette grève a été maintenue et une marche organisée appelant à un développement durable dans la région.

Tentative de récupération syndicale

Les structures syndicales soufflent le chaud et le froid ces derniers mois. L'Ugtt avait déjà sonné l'alerte au début de décembre en indiquant que la situation sociale dans le pays risque d'exploser à tout moment en raison de la crise économique et politique qui prévaut. Le secrétaire général, Noureddine Taboubi, a déclaré lors de la commémoration du 65e anniversaire de l'assassinat du leader syndicaliste, le martyr Farhat Hached: «Sept ans après la révolution, le pays n'a pas changé son modèle de développement qui a prouvé son échec et qui a aggravé le chômage et les inégalités sociales».

La difficile situation à Sejnane a été citée comme exemple par Sami Tahri, secrétaire général adjoint de l'Ugtt, le jour même de cette commémoration. Les régions sont encore marginalisées et manquent de développement malgré les promesses du gouvernement, a-t-il fait remarquer.

Il va sans dire que c'est le rôle de l'Ugtt d'alerter le gouvernement, comme c'est d'ailleurs celui des partis politiques, mais ce sont les tentatives de récupération à l'approche des échéances électorales syndicales qui laissent planer le doute et profitent aux groupes salafistes en perte de vitesse et qui tentent de se repositionner et de s'attaquer aux acquis.