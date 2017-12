Ile Maurice: Pointe-aux-Sables - Le postmaster impliqué dans le vol de Rs 3 millions

Dans le passé, Bye Meea Abdullah avait été suspendu de ses fonctions et plus tard réintégré à son poste. En 2004, un vol au bureau de poste d'Abercrombie a eu lieu, avec le même mode opératoire. Bye Meeah Abdullah y était affecté. Comme pour Pointe-aux-Sables, aucune effraction n'avait été notée.

Bye Meea Abdullah a été conduit dans les locaux de la CID de Port-Louis Sud pour être interrogé et donner sa version des faits. Ses explications n'ont d'abord pas convaincu les enquêteurs. Puis il est passé aux aveux. L'enquête est menée par le sergent Ramjaun et les limiers de la CID de Port-Louis Sud, sous la supervision du surintendant de police Behary. Le montant volé était destiné au paiement des prestations sociales et se trouvait dans un coffre-fort.

Le poste de police de Pointe-aux-Sable a été alerté du délit commis hier matin. Bye Meea Abdullah aurait lui-même découvert le vol, en prenant son service. La Criminal Investigation Division (CID) de Port-Louis Sud et les éléments du Scene of Crime Office ont été mandés sur les lieux peu après. La thèse d'une complicité interne était privilégiée car aucune effraction n'a été décelée. Les images des caméras de surveillance n'ont pu être visionnées, le système étant défectueux.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.