Tunisie: La nouvelle fédération organise ses premières élections

La Fédération tunisienne du textile et de l'habillement se veut, d'après les fondateurs et organisateurs de ce congrès, un interlocuteur incontournable quant aux négociations avec les partenaires professionnels et gouvernementaux afin de pérenniser le secteur qui connaît d'énormes difficultés depuis quelques années.

Réintégrer l'Utica !

Le premier dossier que cette nouvelle fédération a déjà attaqué est celui des négociations salariales de 2017 et 2018 ainsi que le report de toute nouvelle négociation pour 2019. Le conseil national de la Ftth a aussi participé à plusieurs réunions et rencontres avec les différents ministères et responsables concernés en vue de mettre en place tout un plan de relance du secteur.

Un comité dit de rapprochement a été constitué avec la centrale patronale, l'Utica, et du côté de la nouvelle fédération, on n'exclut pas la possibilité de la réintégration de la fédération au sein de l'Utica...

Autre dossier sur lequel la Ftth travaille : celui du rééchelonnement des dettes et des mesures prises l'été dernier pour le compte du secteur, ainsi que la loi de finances 2018. Et outre, la participation aux négociations avec l'Union européenne concernant les règles d'origines, la Ftth est en train de discuter avec l'Enim la création d'une nouvelle filière pour la formation d'ingénieurs spécialisés en habillement.