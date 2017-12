Sénégal: UCAD - Un accord de coopération entre la Fac de lettres et l'ambassade d'Israël

Dakar — L'ambassade d'Israël au Sénégal et la Faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop (UCAD), ont signé, jeudi, à Dakar, un accord de coopération visant à renforcer leurs liens dans les domaines de l'éducation et de la recherche, a constaté l'APS.

Deux étudiantes, dont notamment une doctorante ainsi qu'une autre en master 1, ont reçu chacune une bourse d'un montant de 300 mille francs CFA, en vue de rendre cette coopération plus concrète.

"Cette signature entre la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'UCAD et nous, vise à l'élaboration et la participation aux programmes de formation et de la recherche", a déclaré l'ambassadeur d'Israël au Sénégal, Paul Hirschson.

Selon le diplomate israélien, cet accord vise également à promouvoir l'excellence dans l'éducation et à faire connaître davantage Israël et le judaïsme au Sénégal.

Par le biais de la recherche, les deux pays ont franchi un autre pas important dans leur relation, a souligné le diplomate.

"Il est important de tourner le regard vers l'autre, de l'appréhender, de le connaître pour en définitive se rendre compte qu'en réalité, la frontière qui nous sépare est très artificielle et que les différences sont si minimes", a pour sa part souligné le représentant du doyen de cette faculté, le Pr. Aliou Badara Kandji.

Selon lui, ces bourses vont permettre à des jeunes étudiants et chercheurs sénégalais de s'imprégner davantage des réalités d'Israël sur tous les plans.

"Je voudrais insister [pour dire] aux jeunes de bien vouloir rester dans ce champ de recherche, extrêmement utile pour mieux connaître la culture et l'histoire du peuple israélien", a-t-il dit.

L'ambassade d'Israël au Sénégal a placé l'année 2018 sous le sceau de l'éducation, de la santé et de l'enfance.