Mali: Energie solaire - Lancement de la centrale mobile à Badougou Djoliba

L'ambassadeur du Mali en Allemagne, Toumani Djimé Diallo, a procédé, samedi 09 décembre 2017, à l'inauguration de la centrale solaire mobile de Badougou Djoliba, une localité située dans la Commune du Mandé, région de Koulikoro. C'était en présence des responsables de la société Africa Green Tec (partenaire technique et financier), des autorités traditionnelles, locales et administratives.

Dans son intervention, Oumar Maïga, responsable de la communication et relations publiques d'Africa Green Tec, représentant le Président directeur général de la société Torsten Schreiber, a rappelé que cette inauguration fait suite à celle du village de Mourdiah dans le cercle de Nara. Ce conteneur solaire de 30 kWc et de 45 kWh de batterie de la société Africa Green Tec est financé par des investisseurs allemands. Il a été mis en service en début décembre à Mourdiah. Après la construction d'un réseau électrique de plus de 4 km dans le village par Africa Green Tec, le conteneur solaire dessert actuellement jour et nuit plus de 100 familles en électricité.

Soulignant la capacité de production, il a indiqué que la centrale solaire mobile d'Africa Green Tec « AMALI » est financée grâce au financement participatif à Djoliba dans la région de Koulikoro au Mali. Ce conteneur solaire permet d'alimenter les habitants de Djoliba en électricité verte. Avec son système de stockage, il permet aussi de fournir de l'électricité le soir lorsque les températures sont plus supportables.

Il a salué le président Ibrahim Boubacar Keïta pour avoir initié un programme d'électrification des villages. Aussi, il a remercié le ministère de l'Energie et de l'Eau pour leur appui et celui de la Promotion de l'investissement et du Secteur privé. Il a promis de faire l'installation de conteneurs solaires dans les autres villages du Manding.

Le secrétaire général du ministère de la Promotion de l'Investissement et du Secteur privé, Seydou Sissoko, a souligné l'importance de projet solaire qui crée 150 emplois directs.

La société Africa Green Tec n'entend pas s'arrêter en si bon chemin et projette d'installer 3 conteneurs solaires du genre dans d'autres localités du Mali. Les études sur le terrain ont déjà été bouclées et les populations sont quasi prêtes à recevoir courant 2018 leur première centrale solaire.

Dans son intervention, Toumani Djimé Diallo, représentant le président de la République, a salué la bonne coopération bilatérale entre le Mali et l'Allemagne. Aussi, il n'a pas manqué de souligner l'importance de ce conteneur solaire permettant de faciliter l'accès à l'électricité à moins coût, l'internet et le traitement de l'eau soit 30.000 litres par jour.