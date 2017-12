Sénégal: Conférence interafricaine de la prévoyance sociale - Samba Sy nouveau président en exercice du conseil des ministres

Toutefois, Mohamed Ben Omar se réjouit de ses réalisations au cours de son magistère avec notamment la poursuite du projet du Fonds africain d'investissement des organismes de prévoyance sociale, la mutualisation des systèmes d'information et la construction du siège de la Cipres. Pendant son mandat d'une année à la tête de la Cipres, M. Ben Omar a aussi pu organiser, le concours de recrutement du chef de la cellule appui-conseil de la Cipres et de deux inspecteurs régionaux.

En outre, de nombreux défis attendent le ministre sénégalais, Samba Sy pour mettre à la Cipres de jouer pleinement ses missions que sont la prévention de la prévoyance sociale et l'amélioration de la gouvernance de nos institutions de prévoyance sociale. Selon le président de sortant, ces défis sont notamment liés au faible taux de couverture sociale des populations de la zone Cipres qui ne dépassent pas les 10%, l'absence de couverture maladie et le retard dans la ratification du traité révisé de la Cipres. Pour ce traité, souligne le président sortant Mohamed Ben Omar, un délai de deux ans a été accordé à l'ensemble des Etats-membres pour sa ratification. A ce jour, révèle-t-il, le délai est dépassé alors que le processus de ratification n'est arrivé à son terme que dans 3 Etats-membres à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

