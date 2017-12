Afrique: Jérusalem - Selon une étude, 90% des Palestiniens condamnent la décision de Trump

Car l'Autorité palestinienne a fait le choix de la voie diplomatique. Une stratégie soutenue seulement par une petite minorité de personnes interrogées. Et le grand perdant semble être Mahmoud Abbas dont la côte de popularité plonge encore un peu plus. Ils sont désormais 70% à souhaiter la démission du président de l'Autorité palestinienne.

« La population ne fait pas confiance à ses dirigeants et ne les considère pas comme crédibles. Cela peut s'expliquer par l'attitude de l'Autorité palestinienne qui ne souhaite pas l'émergence d'un mouvement incontrôlable. Je pense qu'elle accepte que la population exprime son opposition mais veut que cette opposition reste limitée et sous contrôle », estime-t-il.

C'est une condamnation unanime. Plus de 90% des Palestiniens considèrent que cette décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël est une menace directe pour leurs intérêts. 44% déclarent même que le retour à une intifada armée serait la réponse appropriée. Pourtant, sur le terrain, les Palestiniens, lassés, peinent à se mobiliser, la faute à leurs dirigeants selon Khalil Shikaki, directeur du Centre palestinien de recherches et d'étude.

