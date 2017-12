Ile Maurice: Retrouvé sur la route - Le destin chaotique de krish, 3 ans

Il a soufflé ses trois bougies le 4 décembre. Lundi, Krish a failli être renversé par une voiture. L'enfant errait dans la rue, seul, à proximité de Bassin Carré, à St-Martin. Il jouait avec ses chiots et a sans doute voulu les suivre, affirme son père. Sa mère, elle, déclare que le gamin est victime de maltraitance. Qui croire ? Toujours est-il que Krish a été pris en charge à la Child Development Unit (CDU). Retour sur son histoire.

Il a les traits tirés, le visage creusé. Rajen, alias Baby, qui a déjà été inculpé pour violence domestique, est accusé d'avoir abandonné son enfant. Il a été arrêté, a comparu en cour de Bambous mardi puis libéré sous caution. Devant sa modeste case, le père de Krish revient sur «l'incident» qui l'a séparé de son enfant, dit-il. Ce jour-là, il devait récupérer le petit plus tôt. «Madam ki okip li-la inn dir mwa ki li bizin sorti. C'est quand on est sorti pour aller à la boutique, avec le petit, en fin d'aprèsmidi, que ma moto a fait des siennes. Nous avons rebroussé chemin et il jouait avec son vélo et les chiots à l'entrée.» C'est le silence «inpé bizar» qui a alerté l'éleveur. En jetant un coup d'oeil dans son dos, il s'est aperçu que Krish n'était plus là. «Li abitié zoué ek so bann lisien. Mo'nn koumans rod li dan bann plas li abitié été mé li pa ti la», confie le père. Il ne se doutait pas une seule seconde que Krish ait pu traverser les champs de canne qui sépare le lieu où ils se trouvaient de la route. «Sirman li'nn rod swiv bann ti lisien-la.» Après des heures de vaines recherches, il décide d'aller faire une déposition au poste de police. C'est alors qu'on l'informe que le petit a été retrouvé en bordure de route et qu'il a été conduit auposte de police de Barkly et que la CDU l'a pris en charge.

«Pas prémié fwa dimounn rétrouv mo zanfan la», avoue Baby. Pendant qu'il travaillait, en temps normal, c'était sa compagne, soit la mère de Krish, qui s'occupait de lui. Mais depuis trois mois, elle a déserté le toit conjugal et a porté plainte contre son conjoint pour violence domestique. Baby se défend, passe aux aveux. «Oui je l'ai déjà frappée car elle se rendait avec son gros ventre dans des tavernes afin de se saouler. Dès que j'avais le dos tourné, elle en profitait pour se sauver. Parfois elle marchait de St-Martin à Trèfles parski laba bann-la donn li bwar... » Selon Baby, une fois, mère et fils sont tombés dans une rivière non loin de St- Martin. «Mais aux policiers, elle avait raconté, dans son ivresse, que c'était moi qui l'y avais jetée avec notre enfant après que je l'ai tabassée», lâche-t-il. Chose que Sara Jane dément catégoriquement. Elle a passé six ans aux côtés du père de Krish, précise-t-elle. «Li fer zanfan-la mizer. Li kinn vinn ras li ek mwa... » La jeune femme, qui vient de donner naissance à une fille il y a à peine une semaine, raconte que Baby est violent et qu'il a l'habitude d'infliger des punitions au petit. Baby la frappait également, lâche la jeune maman. Si elle est partie, dit-elle, c'est parce qu'elle ne pouvait plus le supporter. «Une fois, il a pris un sabre et m'a blessée au visage et à l'abdomen.» C'est là qu'elle est retournée chez sa maman, en compagnie de Krish. «Inn gagn trwa mwa, li ti bwar ek li vinn pran li ek mwa... » Sara Jane devait se rendre à la CDU, à la demande des autorités. Mais elle n'a pu le faire, selon ses dires, n'ayant pas encore récupéré après son accouchement. Le bébé, justement, est-il de Baby ? «Non», répond Sara Jane. Baby, lui, affirme que si... Pendant que ses parents s'entredéchirent, s'accusent, le petit Krish, lui, devra se passer de leur présence, du moins pour quelque temps. Le ministère de la Protection de l'enfant lui chercherait une famille d'accueil...

Sara Jane devait se rendre à la CDU, à la demande des autorités. Mais elle n'a pu le faire, selon ses dires, n'ayant pas encore récupéré après son accouchement. Le bébé, justement, est-il de Baby ? «Non», répond Sara Jane. Baby, lui, affirme que si... Pendant que ses parents s'entredéchirent, s'accusent, le petit Krish, lui, devra se passer de leur présence, du moins pour quelque temps. Le ministère de la Protection de l'enfant lui chercherait une famille d'accueil...