Ile Maurice: Allégations contre Hansrod - Les syndicats de la WMA s'excusent à moitié

Les syndicats se sont tournés vers la Conciliation and Mediation Unit du ministère du Travail et des relations industrielles. Mais au final, le directeur de cette unité a tranché en faveur de la direction de la WMA.

N'ayant pu prouver l'existence de ce rapport et afin de pouvoir reprendre les négociations avec la direction, les syndicats, plus particulièrement la WMAEU, ont présenté leurs excuses. Par contre, les syndicalistes maintiennent tout ce qu'ils ont avancé sur Sulaiman Hansrod.

Les deux syndicats, qui sont affiliés, avaient été sommés par la Conciliation and Mediation Unit du ministère du Travail et des relations industrielles de s'excuser concernant un rapport qui blanchirait des cadres suspendus. Leurs membres avaient aussi fait des allégations d'ingérence à l'encontre du président du conseil d'administration de la WMA, Sulaiman Hansrod.

