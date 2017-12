Congo-Kinshasa: 2018, espoirs permis

Retenez. Si par malheur, les « politiques » s'hasardent à saper le processus électoral sur lequel se fonde les espoirs de toute une nation, le chemin de la stabilité politique et économique risque d'être parsemé d'embuches. Il est donc important que chacun, dans son domaine, fasse ce que la nation congolaise attend de lui. Gare aux politiciens véreux, ceux qui ne brillent que par la médiocrité et les antivaleurs. Le peuple congolais a besoin d'un lendemain meilleur, car il n'a que trop souffert.

Lorsque l'on prend en compte les actuels indicateurs économiques, on est en droit de croire à une année (2018) économiquement bonne. Le cours du cuivre dont dépend essentiellement l'économie congolaise est en hausse (70.000 dollars américains la tonne contre 21.900 USD mi-2015). À cela s'ajoute la reprise de rapatriement des recettes minières. Tout ceci ne peut que contribuer à l'amélioration de la balance de paiement. Entre décembre 2016 et octobre 2017, par exemple, les dépôts en monnaie étrangère sont passés de 2,9 milliards à 3,2 milliards de dollars.

