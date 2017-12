Afrique Centrale: Intégration régionale - La CEEAC mise sur l'agriculture et l'élevage

Des experts de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) ont entamé, le 13 décembre à Libreville, au Gabon, une réunion préparatoire du Conseil extraordinaire des ministres en charge de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche.

La CEEAC veut faire de l'agriculture et de l'élevage un levier de l'intégration régionale en Afrique centrale. Pour ce faire, des experts de la région examineront le Programme pour le développement de l'agriculture en Afrique ainsi que le Programme régional d'investissement pour l'agriculture, la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique centrale.

L'examen de ces programmes sera suivi de propositions visant à mobiliser les fonds nécessaires à leur mise en œuvre. L'organisation sous-régionale « s'engage à ne ménager aucun effort pour accompagner les Etats membres à promouvoir le développement du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique pour en assurer une augmentation de la production et de la productivité. Elle (la CEEAC) permettra de renforcer le processus de la transformation et d'améliorer les circuits de commercialisation en faveur de la relance de la croissance et de la transformation structurelle des économies », a indiqué Thérèse Chantal Mfoula, secrétaire générale adjointe de la CEEAC.

Aussi, pour atteindre ces objectifs, Thérèse Chantal Mfoula a recommandé aux experts d'explorer toutes les initiatives pouvant faciliter la sécurité et l'autosuffisance alimentaire dans la région.

La zone CEEAC cumule plus de 19% de la superficie des forêts tropicales dans le monde, 261 millions d'hectares de terres arables et irrigables, une pluviométrie abondante qui dure neuf mois sur douze et d'importantes ressources en eau souterraine. Malgré ces atouts, plusieurs pays de la région dépendent de l'importation massive des denrées alimentaires.