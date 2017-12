Sénégal: Stéphane Badji - Le Sénégalais se plait en Turquie

Devenu indésirable à Anderlecht, Stéphane Badji a décidé de se relancer en Turquie.

Alors qu'il lui restait deux ans de contrat avec le RSC Anderlecht, le milieu de terrain sénégalais s'est engagé pour une saison avec Kayserispor, l'été dernier. L'international sénégalais (16 sélections) s'y plait puisqu'il est devenu un titulaire indiscutable. Il s'exprime sur son nouvel environnement.

« Ici à Kayserispor les choses vont super bien, a-t-il raconté lors d'un entretien accordé au quotidien Stade. C'est différent d'Anderlecht. Je suis respecté et je joue tous les matchs. »

En effet, Stéphane Badji a disputé toutes les rencontres de Kayserispor (15 matches), a marqué un but et délivré deux passes. « Le club m'a fait savoir dès mon arrivée qu'on comptait beaucoup sur moi. Les dirigeants et le staff me font confiance. J'ai de la considération ici et je ne me plains pas », a-t-il ajouté. Il s'agit de la deuxième expérience turque pour le Lion de la Teranga qui a déjà évolué à l'Istanbul Basaksehir (février 2015 - février 2016).