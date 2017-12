Centrafrique: La Russie autorisée à livrer des armes au pays

La économique difficile et la solidarité africaine poussent souvent parents à vivre dans une… Plus »

Alors pourquoi un tel cadeau de la part de Moscou ? Début octobre, à l'invitation du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, le président Touadéra s'est rendu à Sotchi. Les deux hommes ont parlé coopération. Le communiqué russe de fin de rencontre évoquait un « potentiel significatif de partenariat en matière d'exploitation des réserves minières, ainsi que de livraison d'équipements industriels russes, de matériel agricole, et d'énergie ». Il notait aussi qu'au cours de l'entretien, « une attention particulière a été également accordée à la situation en RDC, au Soudan du Sud, et au processus de paix en Syrie ». En somme, comme d'autres puissances, Moscou s'intéresse aux potentielles ressources centrafricaines et compte bien sur le soutien de Bangui à l'ONU quand elle en aura besoin.

