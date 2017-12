Congo-Brazzaville: Migrants - 15 000 évacuations prévues depuis la Libye d'ici février

En partenariat avec l'Unicef, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (CSAC) a rendu… Plus »

Le groupe de travail sur les migrants est composé de l'UE, de l'UA, de l'OIM et du HCR. Il a été créé en réponse à la situation critique rencontrée par les migrants bloqués en Libye, venus d'Afrique et du Moyen-Orient, et qui tentent à terme de rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée.

Le directeur général de l'OIM, William Swing, a de son côté salué les progrès faits sur le terrain, et reconnu que le programme de réintégration des migrants rapatriés doit encore être amélioré. « Nous sommes sur le chemin d'une solution », concernant le trafic des migrants, a-t-il déclaré. William Swing a aussi assuré qu'il y a « un bon dialogue » entre son organisation et le gouvernement libyen. « Nous essayons d'encourager les autorités libyennes à convertir les centres de détention en centres de réception ouverts », a-t-il fait savoir.

