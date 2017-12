Congo-Kinshasa: Butembo - L'ancien seigneur de guerre MUDOHU alias KUKUMANA n'est plus !

Outre la notabilité de Butembo, les différents groupes mai-mai opérant dans le grand Nord-Kivu sont en deuil depuis la soirée de ce lundi 11 décembre. Cet ancien Député national copté sous la transition aurait servi de liaison entre plusieurs groupes mai-mai et le Gouvernement congolais pour faciliter la démobilisation de plusieurs miliciens.

Livrée par son fils aîné, la nouvelle est tombée dans la soirée du lundi 11 décembre 2017. Julien PALUKU KAHASANIO, assistant à l'ISTA-Goma, précise que son père est mort de suite d'une longue maladie. Il laisse derrière lui une veuve et une dizaine d'orphelins. A Butembo, c'est comme un coup de foudre qui frappe ses ex compagnons de lutte dont la plupart ont été démobilisés par le processus DDRRR. Gabriel Kasereka Kindasi, son ancien chef d'escorte, larme aux yeux, regrette avoir perdu l'anti balle de plusieurs groupes armés mai-mai qui pullulent à l'Est du pays. Selon lui, le général autoproclamé Fabien Kahindo Mudohu alias Kukumana était vu par ses paires miliciens comme la source de leurs gri-gri. Il aurait servi plusieurs seigneurs de guerre stratégiquement et en gri-gri.

Parmi les chefs de guerre sous ses entrailles, son ex chef d'escorte cite Malison Fabrice, opérant dans les fins fond de MUHANGI au sud du territoire de Lubero, Tsithwa Ise Vahasa, basé dans le graben, Baraka Lolwako Mumbere et Ushindi Vyaluva du groupe Maï-Maï Mazembe, Anicet Faya Mubenga ,Joël Kalanga Malindera et Mowa Ndungo, du groupe Corps du Christ opérant dans le graben, ainsi que Roger Ebin Tsongomwami, Kabonirwe Lubombo et Julianot Kavalami, tous basés en territoire de Beni dans la localité de Kalaghu sous le commandement d'un certain Kasereka Afande Malikitoko Mb. Depuis lors, lui-même s'est retiré de la brousse vers les années 2001-2003 pour rejoindre le Parlement de transition lors de la réunification.

Qui était Mudohu Fabien

Pourtant considéré comme notable de Butembo, Kahindo Mudohu Fabien serait le père de plusieurs groupes armés mai-mai opérant dans la région de Beni-Lubero. Copté comme député national sous la transition, le pauvre Fabien n'a, malheureusement, pas gagné les élections de 2006 pour renouveler son mandat. Depuis lors, il s'est retranché dans sa villa située en cellule de la Rivière Kimemi, quartier de l'Evêché, dans la commune de Bulengera de Butembo. Il a été dernièrement aussi cité dans la liste de collaborateurs des ADF opérant à Beni, ce qui lui aurait valu une comparution à la cour militaire du Nord-Kivu.

Acquitté après près de 4 ans de détention, il a été accueilli chaleureusement à son domicile par ses enfants, petits-fils et autres connaissances. Pour le moment, Kahindo Mudohu Fabien servait de liaison entre plusieurs groupes mai-mai et le gouvernement congolais pour faciliter la démobilisation de plusieurs miliciens. Ses obsèques sont prévues dans les prochaines heures après un hommage digne de son rang, a conclu son fils Julien Paluku Kahasanio.