Afrique: La Kenyane Stella Mwangi et son succès à Hollywood

Stella Mwangi ne cesse de se surpasser et de se distinguer comme une icône par excellence de la musique africaine. « Set it Off », sa dernière sortie, a été sélectionnée comme musique du film hollywoodien « A Bad Moms Christmas » et de la bande d'annonce de ce dernier.

Stella Mwangi, ou encore STL, comme ses fans aiment bien à l'appeler, s'est déjà distinguée comme l'une des seules stars africaines à décrocher un contrat musical d'envergure à Hollywood, au milieu de cette année 2017. « Set it Off » a accompagné le film « A Bad Moms Christmas » à sa sortie.

« Mon EP éponyme enregistre un succès phénoménal ! Je remercie mes fans et mon équipe pour le soutien qu'ils n'ont cessé de témoigner chaque jour à moi et à cet EP », faisait savoir une Stella tout excitée qui n'en était pourtant pas à son premier contrat hollywoodien d'envergure.

« Je suis très enthousiasmée par cette nouvelle et par le fait que le film sortira juste à temps pour la période des Fêtes. J'ai l'impression d'être récompensée pour tous les efforts que j'ai fournis », avait-elle continué.

« A Bad Moms Christmas » est un film comique américain écrit et réalisé par Jon Lucas et Scott Moore. Il s'agit de la suite du film « Bad Moms », sorti en 2016. Les vedettes dudit film sont Mila Kunis, Kristen Bell et Kathryn Hahn.

Regardez la bande d'annonce de « A Bad Moms Christmas » avec « Set it Off »

Comme si cela ne signifiait pas déjà un succès remarquable, Warner Music Group a lancé la promotion du titre « Work » dans l'Europe tout entière le 30 juin, faisant de Stella la première musicienne d'Afrique de l'Est basée en Norvège à figurer dans les premiers rangs des playlists et des hit-parades radiophoniques à travers l'Europe. « Work » demeure l'un des titres de son EP Hollywood qui enregistre le plus de succès.

Stella Mwangi au Handelsstevnet 2011. Crédit photo : Ernst Vikne

Il a été salué à plusieurs reprises à Hollywood, figurant par exemple au lancement de la Collection Été/Printemps 2017 de Tommy Hilfiger à Los Angeles et dans la campagne commerciale mondiale « Free Your Style » de Reebok Classics, laquelle connait la participation de Teyana Taylor. « Work » enregistre également un succès remarquable en Italie, où l'artiste était en tournée médiatique pour promouvoir ladite chanson. Dans le cadre de cette tournée, elle s'est produite à Milan. Par ailleurs, « Work » a débuté (le 23 juin 2017) dans le classement d'Energy FM -- une des chaines radio les plus en vue de Russie -- en côtoyant de près les titres d'autres artistes internationaux de la carrure de Katy Perry.

Hollywood, l'EP de Stella Mwangi, est une fusion de chansons pleines d'énergie et empreintes de sa marque unique de hip-hop qui fait l'unanimité auprès de ses fans à travers le monde. À travers un mélange savant de swahili et d'anglais, Stella continue de créer un son diversifié tout en restant fidèle à ses origines et son style africains. Un autre de ses titres, « Big Girl », a été sélectionné comme musique de la bande d'annonce du film « Rough Night » qui a débuté dans les salles de cinéma en juin 2017.