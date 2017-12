Togo: Oragroup inaugure à Lomé son trading floor

Le groupe dispose actuellement d'un réseau de 140 agences et emploie 1700 personnes, au service de plus de 400.000 clients.

Oragroup est présent dans les 8 pays de la zone Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), grâce notamment à l'acquisition des filiales de l'ex-Banque régionale de solidarité (BRS), en Mauritanie, en Guinée ainsi que dans 2 pays d'Afrique Centrale (Gabon et Tchad).

'C'est une étape supplémentaire qui illustre la dynamique de notre groupe avec de très bon résultats en 2016 et en trajectoire ascendante en 2017 alliant rentabilité, développement commercial et innovation, notamment dans le digital', a déclaré Mme Ndoye.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Binta Touré Ndoye, la directrice générale d'Oragroup, de Kossi Toffio, le directeur de cabinet du ministre de l'Economie et des Finances et de Kossi Ténou, le directeur national de la Banque centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

