Sénégal: Sous secteur de l'élevage - Les besoins de financement estimés à 247 milliards de FCfa

Les besoins de financement du sous-secteur de l'élevage sont considérables. Ils sont estimés à 247,167 milliards de FCfa. L'annonce a été faite hier par Seydou Guèye à la fin d'un conseil interministériel présidé par le Premier ministre. Faisant la restitution des travaux à la presse, le porte-parole du gouvernement a

confié que le Premier ministre a axé son propos introductif sur la place primordiale qu'occupe le secteur de l'élevage dans le Pse qui lui fixe comme objectif stratégique l'amélioration de la productivité et de la compétitivité. Il affirme que l'élevage qui est pratiqué par 47% des ménages ruraux et 29,5% du total des ménages sénégalais, offre de grandes opportunités en termes de revenus, d'emplois et de renforcement de la résilience face aux différents chocs et crises. Au cours de la rencontre, note M. Guèye, le Premier ministre a mis en exergue, la progression régulière des ressources allouées au sous-secteur de l'élevage en prenant notamment comme exemple les dotations budgétaires qui en 2012 étaient de 9,5 milliards de FCfa contre 22 milliards pour 2018.

Une progression de plus du double en ressources compte non tenu des opportunités de financement à travers le Fongip, Fonsis, la Bnde, le Fonstab. Selon lui, tous ces efforts consentis, ont permis d'améliorer considérablement les performances dans la production de viande, lait, œufs, exportation peaux et cuir. «Pour renforcer cette tendance, le Premier ministre a indiqué l'urgence de mettre en place des mesures efficaces pour lever les contraintes liées au financement du secteur et consolider les acquis à travers les projets et programmes existants », a souligné Seydou Guèye. Il a rappelé que ces projets et programmes, portent sur le renforcement des infrastructures et équipements pastoraux, la promotion de la valorisation des produits d'élevage, l'amélioration de la santé animale et la création d'un environnement favorable au développement durable et la professionnalisation du secteur.

«Au regard des actions inscrites dans le plan d'investissement du programme national de développement de l'élevage 2017-2021, les besoins de financement du secteur ont été estimés à 247,167 milliards de FCfa dont 129,534 milliards de FCfa qui sont déjà disponibles», a annoncé le secrétaire général du gouvernement.