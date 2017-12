Bénin: Francophonie - Un voyage plein d'émotion pour Michaëlle Jean au Bénin

Michaëlle Jean, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), est au Bénin depuis le 13 décembre.

Ce jeudi, elle a signé avec le président béninois, Patrice Talon, un accord sur un programme d'activités pour les jeunes autour du vivre ensemble. Elle a aussi rencontré une partie du gouvernement et elle s'est rendue à Porto-Novo, la capitale, pour s'adresser aux députés. Un discours empreint d'émotion pour cette Canadienne d'origine haïtienne pour qui Haïti et le Bénin sont liés par la traite négrière.

Devant un hémicycle pas tout à fait rempli, Michaëlle Jean a parlé avec l'émotion de la fille d'Haïti qu'elle est, qui revient aux sources et s'adresse à ses frères et sœurs. Dans un discours de quarante minutes, elle a salué l'enracinement de la démocratie béninoise et rappelé qu'il faut la faire vivre : « Pour atteindre cet objectif d'une démocratie dans les faits et au bénéfice de toutes et de tous, il est essentiel d'entretenir et de développer la culture du dialogue entre les institutions, mais aussi avec les forces vives de nos pays, avec la société civile, et en particulier avec les jeunes ».

Dans son message, il a beaucoup été question du numérique. Les députés béninois ont reçu l'appui et l'expertise de l'OIF dans ce domaine. Tout récemment, ceux-ci ont doté le Bénin du premier code du numérique de la région : « Notre volonté est d'accompagner l'innovation numérique pour l'intégration des pays francophones en développement dans l'économie numérique mondiale. Là encore, le Bénin a su donner cette impulsion, parce que le Bénin, c'est aussi l'ambition de passer du statut de Quartier latin de l'Afrique à celui de quartier numérique de l'Afrique ».

Ce vendredi, Michaëlle Jean se rend sur le campus d'Abomey-Calavi visiter un incubateur de start-up et échanger avec les étudiants.