Burkina Faso: 14 motos et 150 bouteilles de gaz saisies entre les mains de présumés délinquants

Préjuce Nakoulma ne retrouvera plus les pelouses de la Ligue 1 cette année. Plus »

C'est en allant justement chercher Zoungrana Tanga Saïdou à Nagrin que les éléments de la Brigade de Recherches et d'Intervention vont démanteler le second groupe, spécialisé lui dans le vol des bouteilles de gaz butane. Ils «ont aperçu deux individus conduisant un tricycle transportant des bouteilles de gaz butane à proximité du cimetière route Saponé.

«S'agissant de leur mode opératoire, détaille la police, les nommés Ouédraogo Boukaré et Simporé Salif opèrent soit par des agressions à main armée tantôt par effraction des portes d'entrées et fenêtres des domiciles ciblés à l'avance. En effet, leurs forfaits sont souvent commis aux heures tardives de la nuit. Lorsqu'ils parviennent à s'introduire dans un domicile, leurs cibles privilégiées sont les engins à deux roues. Les engins sont recélés par le nommé Zoungrana Tanga Saïdou».

Une enquête a été aussitôt ouverte et a permis de mettre hors d'état de nuire les autres membres présumés de la bande que sont les nommés Zoungrana Tanga Saidou et Simporé Salif. Ce qui permettra de saisir un trousseau de 69 clés limées; un arrache-clou; une tenaille; deux machettes; une cagoule et une paire de gants.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.