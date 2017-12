Burkina Faso: Personnel sanitaire - Ouaga et Bobo «amassent» plus de la moitié des effectifs

Des résultats de cette enquête, il ressort que les deux villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso concentrent à elles seules plus de la moitié des effectifs: 53,7% des médecins; 57,3% des sages-femmes; 59% des pharmaciens et 33 % des infirmiers toutes catégories confondues.

La commission a par ailleurs constaté qu'aucun Centre hospitalier universitaire (CHU) ne respecte les normes en matière de gestion du personnel médical et paramédical. Et que seulement 12% des Centres hospitaliers régionaux (CHR) respectent les normes dans ce domaine. Enfin, seulement 27% des Centres médicaux avec antenne chirurgicale (CMA) respectent les normes en matière de personnel médical et paramédical.

Le rapport pointe aussi l'absence de spécialistes pour certaines pathologies, l'inexpérience du personnel de santé en milieu rural due à sa jeunesse (les élèves en fin de formation sont souvent affectés directement dans les CSPS). Aussi, les capacités des structures sanitaires en personnel sont révolues par rapport aux besoins en soins.

En 90 jours d'investigations, la commission d'enquête parlementaire a visité 111 structures sanitaires, auditionné plusieurs centaines de personnes et produit un rapport d'environ 900 pages. 15 thématiques ont été analysées. Et la commission est parvenue à la conclusion selon laquelle, le système de santé burkinabè a mal à sa gouvernance.