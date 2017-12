Sénégal: Une ONG française remet des fournitures scolaires, samedi aux Parcelles assainies

L'ONG France Ak Senegal, basée à Cannes (France), a pour objet de soutenir le développement du Sénégal, en particulier dans les domaines de l'éducation et de la santé, avec une attention particulière portée aux femmes et aux enfants, rappelle la même source.

Selon le texte, l'opération va consister à remettre un "kit aux élèves de maternelle, petite, moyenne et grande section, comprenant un sac à dos, trousse garnie, cahiers, boîte de peinture, gourde, etc".

Dakar — L'organisation non gouvernementale (ONG) "France Ak Senegal" organise, à partir de 9h30, une opération de remise de fournitures scolaires et dons dans le cadre de son projet éducatif en faveur de l'école primaire Seydou Nourou Tall, aux Parcelles Assainies, annonce un communiqué transmis à l'APS.

