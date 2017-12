Madagascar: Dons des Émirats Arabes Unis - Imbroglio sur la vente aux enchères

« Les procédures et avis de donation impliquent le règlement de tout ce qui concerne les douanes, ce que l'ONG n'a jamais poursuivi durant toute cette période. Et l'ONG ne devrait donc pas s'étonner que les douanes envisagent de procéder à une vente aux enchères de ces dons », soutient-il. Finalement, personne n'est propriétaire des dons destinés, au départ, aux victimes du cyclone Enawo de la partie Nord de l'île. Ces vivres, pourtant, sont dits en approche de la date de péremption. La partie de l'ONG déclare envisager une autre approche en engageant un avocat, qu'elle a, d'ailleurs, présenté à la presse hier.

« Quinze tonnes de vivres et de non vivres, d'une valeur de trois cent mille dollars restent bloqués au port de Toamasina depuis sept mois », s'insurge Ny Rado Rafalimanana, président de l'ONG Ny Fanahy Mahaolona, lors d'une conférence de presse hier.

Litige entre le BNGRC et l'ONG Ny Fanahy mahaolona. Le bureau national de Gestion des risques et catastrophes (BNGRC) est pointé du doigt par l'ONG qui a demandé des dons pour les sinistrés du cyclone Enawo, du royaume de Dubai.

