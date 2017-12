Cote d'Ivoire: Jurade de Saint-Emilion - La fameuse enseigne viticole crée un chapitre Côte d'Ivoire

Deux Ivoiriens seront intronisés demain et recevront la distinction de vignoble d'honneur lors d'une cérémonie à Abidjan

Situé à une quarantaine de kilomètres à l'est de Bordeaux, le vignoble de Saint-Emilion s'épanouit sur un terroir fait d'infinies nuances. Entre traditions séculaires et innovations, les vignerons de Saint-Emilion, Saint-Emilion Grand Cru, Lussac Saint-Emilion et Puisseguin Saint-Emilion composent des vins chargés d'émotions, peut-on lire sur le site des vins St-Emilion.

Reconstituée en 1948 par quelques viticulteurs, la Jurade continue solennellement à célébrer tous les grands moments de la vigne et du vin.

Depuis 2008, elle est également l'ambassadrice des appellations Lussac Saint-Emilion et Puisseguin Saint-Emilion. Chaque année, elle proclame le « Jugement du Vin Nouveau » et le « Ban des Vendanges ». Elle organise de nombreuses dégustations et cérémonies d'intronisation pour la gloire et la prospérité du vin de Saint-Emilion.

Plusieurs chancelleries ont été créées à l'étranger : à Londres, York et Oxford en Angleterre, en Flandres et en Wallonie pour la Belgique, au Texas pour le continent nord-américain, Malte et Hong Kong.

Il faudra désormais ajouter Abidjan à cette liste. La chancellerie de la Jurade de St-Emilion sera solennellement créée demain soir à Abidjan, lors d'un dîner auquel prendront part les principaux responsables des appellations de la région.

Le maire de Bordeaux sera représenté à cette cérémonie par Pierre de Gaëtan Njikam-Mouliom, adjoint au maire de Bordeaux chargé des partenariats avec l'Afrique subsaharienne. Plusieurs personnalités dont deux ivoiriens seront intronisées demain, et recevront des distinctions de vignoble d'honneur de la Jurade de St-Emilion.