Cote d'Ivoire: 8èmes Jeux de la Francophonie - L'OIF décerne la médaille d'or au ministre Robert Beugré Mambé

Le ministre Robert Beugré Mambé, gouverneur du District autonome d'Abidjan et organisateur principal des VIIIes jeux de la francophonie, "Abidjan 2017", a reçu ce jeudi 14 décembre 2017 à la villa des Hôtes de Cocody une médaille d'or, qui, selon Adama Ouane, l'Administrateur général de l'Organisation Internationale de la Francophonie, est la plus haute distinction de l'institution qui récompense la réussite des VIIIes jeux à Abidjan.

L'envoyé spécial de Michael Jean, M. Adama Ouane, qui a remis cette distinction a également transmis au Ministre Gouverneur le livret des résultats des jeux et plusieurs présents, symboles forts de l'organisation. Aussi, M. Ouane a-t-il exprimé la disponibilité de l'OIF quant aux voies et moyens pour l'entretien et le maintien de toutes les infrastructures réhabilitées ou réalisées à la faveur de ces jeux. « L'Oif est déterminée à accompagner la Côte d'Ivoire à utiliser au mieux ces infrastructures », a-t-il dit.

Parlant de l'organisation de la VIIIe édition des jeux de la francophonie à Abidjan, M. Ouane qui vient de la conférence des ministres de l'Oif a informé son hôte de ce « tous les participants étaient unanimes pour reconnaitre que les jeux d'Abidjan ont été les meilleurs non encore organisés ». Et de poursuivre : « Vous avez promis des jeux d'exception, nous avons eu des jeux magiques». L'administrateur de l'Oif a exprimé toute la reconnaissance de son institution et de sa première responsable au Chef de l'Etat, SE Alassane Ouattara qui a su trouver l'homme qu'il fallait au moment qu'il fallait. « Le président vous a choisi au moment où nous avions besoin d'un chef d'équipe », se réjouit M. Ouane.

Très ému par cette marque de reconnaissance, le ministre Beugré Mambé a remercié la Secrétaire Général de l'Oif, Mme Michaëlle Jean et reconnu que ces jeux ont été possibles grâce au Chef de l'Etat, au Vice-président et au premier ministre. « On est jamais intelligent tout seul », a reconnu le gouverneur Mambé pour insister sur la confiance et l'esprit d'ouverture du chef de l'Etat. Il a dédié cette distinction aux ivoiriens qui ont su s'approprier ces jeux.

Pour Mambé, « Tout acte qui nous sera confié, nous l'exécuterons avec humilité », et d'expliquer que si le chef de l'état s'est entièrement investi dans ce grand rassemblement, c'est bien par ce que « l'enjeu de ces jeux dépassaient les jeux ».