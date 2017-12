D'un côté une amélioration des contributions des pays pourraient aider des pays donateurs traditionnels à faire plus en faveur des pays du PO qui visiblement trainent les pays d'ailleurs. Mais, il y a d'autres types de financements qu'il faut explorer.

Mabingue Ngom, directeur régional du Fonds des nations unies pour la population (Unfpa) pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre (Wcaro), est revenu sur les enjeux de la 6ème rencontre annuelle du Partenariat de Ouagadougou qui se déroule du 12 au 14 décembre à Conakry en Guinée. Tout en encourageant les neuf pays du PO à améliorer leurs contributions de sorte à soutenir l'action des donateurs traditionnels. Entretien.

Quelle signification donnez-vous à cette 6ème RA du PO qui a pour thème: « L'Autonomisation des femmes et révolution contraceptive » ?

C'est un élément important pour l'Afrique de l'ouest et du centre. Surtout en cette année 2017 où les Chefs d'Etat de l'Ua ont dédié à la capture du dividende démographique à travers des investissements dans la jeunesse. Il s'agit de parler de la question de l'autonomisation de la femme et la révolution contraceptive. Ces deux aspects sont au cœur de la capture du dividende démographique. On ne peut pas penser à une capture du dividende démographique sans penser à une accélération de la transition démographique, c'est le premier point. La deuxième chose, nous savons que les femmes représentent 50% de la population. Donc des pertes de productivité, des pertes d'opportunités dans des sociétés où la femme n'est pas toujours très bien traitée. La capture du dividende démographique ne peut être une réalité qu'au travers d'une révolution contraceptive. Mais également à travers un rôle beaucoup plus militant que nous devons accorder à la femme.

Comment l'UNFPA et le Partenariat de Ouagadougou (PO) travaillent-ils ensemble pour des programmes de Pf plus efficaces en Afrique de l'ouest ?

L'UNFPA est un peu le leader mondial sur les questions de planification, de santé sexuelle et de la reproduction. C'est une relation très bonne. Nous travaillons en symbiose et nous essayons d'accompagner les neuf pays du PO qui ont un besoin différent. C'est vrai que cela donne l'impression d'une entité homogène, mais dans chaque pays, il y a des défis. Mais il y a également un potentiel extraordinaire sur lequel nous voulons travailler et accélérer la capture du dividende démographique. S'il y a un chantier où il y a une convergence nationale, c'est vraiment la nécessité d'aller vers une révolution contraceptive.

De quelles manières les programmes de Pf peuvent-ils aider à capturer le dividende démographique ?

Il y a deux choses à faire: la méthode et les moyens. La méthode parce qu'il y a une myriade d'interventions dont un sous-ensemble d'interventions concluantes. Ces interventions concluantes ne sont pas toutes susceptibles de passage à l'échelle. On peut avoir une très bonne intervention mais visiblement il ne peut pas passer à l'échelle.

La transformation que nous voulons voir sur le terrain passe absolument par la création d'une masse critique d'effets qui va créer l'impact souhaité au sein des populations. Cela demande l'identification de ses expériences concluantes qui peuvent passer à l'échelle. C'est l'exemple du projet « Sweed », projet de l'autonomisation des femmes et capture du dividende démographique que nous percevons dans cinq pays (le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Tchad, la Mauritanie). Je pense qu'on peut passer à l'échelle. Nous y travaillons.

La deuxième chose, ce sont vraiment les moyens. Parce que le passage à l'échelle est une question de moyens. Ce projet Sweed qui est un partenariat avec la Banque mondiale est une excellente initiative de 210 millions de dollars. Je passe tout mon temps à dire que ces 210 millions de dollars, même si on les concentrait exclusivement à Difa au nord du Niger, c'est à peine si nous allons voir les changements.

Si nous voulons voir les transformations qui vont changer un peu les visages de l'Afrique et faire que l'Afrique de 2020 ou l'Afrique de 2030 soit vraiment une Afrique présente sur la place internationale, il faut des moyens. Et ces moyens ne sont pas toujours à la disposition des pays en développement, c'est vrai que l'espace fiscal s'améliore. Je veux parler du cas de la Côte d'Ivoire. Le coup de pouce que le président Ouattara a fait à ce secteur avec 21 milliards Fcfa, c'est salutaire...

Il faut d'une part que les pays du PO programment au fur et à mesure que leur espace fiscal s'améliore, qu'ils puissent quand même faire un effort fiscal beaucoup plus significatif pour soutenir un peu cet agenda d'autonomisation des femmes et vraiment la marche vers la révolution contraceptive. Cela peut être un signal très fort pour la communauté internationale qui fait déjà des efforts, mais il faut avouer, qui ne sont pas encore à la hauteur des problèmes que nous voulons régler dans les délais. D'autre part, une amélioration des contributions des pays pourraient aider des pays donateurs traditionnels à faire plus en faveur des pays du PO qui visiblement trainent les pays d'ailleurs. Mais, il y a d'autres types de financements qu'il faut explorer.