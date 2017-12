Cote d'Ivoire: Éducation nationale - Des élèves de Hiré tabassent un professeur en plein cours

L'avion qui aurait quitté l'aéroport pour une mission, dit-on, a fini sa course dans le quartier sur un… Plus »

En tournée à Divo, Ibrahima Kourouma, inspecteur général de l'éducation nationale, coordonnateur des inspecteurs généraux au ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, a vivement condamné cette agression au cours d'une réunion qu'il a présidé au foyer du lycée moderne 3 de Divo ce même jeudi 14 décembre. "Nous allons chercher les auteurs de cet acte. S'ils sont identifiés et reconnus coupables, les sanctions seront prises contre eux jusqu'à leur radiation de tous les établissements secondaires de Côte d'Ivoire", a-t-il martelé. Avant d'ajouter qu'il ne peut jamais admettre, quel que soit le motif, qu'un élève batte un enseignant. Choqué par ce comportement des élèves, Ibrahima Kourouma a affirmé: "il faut respecter l'enseignant qui dispense la connaissance".

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.