Cote d'Ivoire: BAFING - A coup de pierres et de pétards, des élèves décrètent, ce jeudi, les fêtes de fin d'année

L'avion qui aurait quitté l'aéroport pour une mission, dit-on, a fini sa course dans le quartier sur un… Plus »

Le dispositif sécuritaire des forces de l'ordre (Police et gendarme), déployé tôt le matin, n'a pas résisté à la folie des jeunes élèves. Une fois à l'extérieur, ils ont convergé en grand nombre vers le rond-point de la ville avant de mettre le cap sur le centre de formation professionnelle (Cfp) pour y déloger leurs camarades. Là, le cordon de sécurité très resserré des éléments de l'escadron de gendarmerie n'a pu être franchi. Les fauteurs de troubles, ont été mis en déroute et les cours s'y ont poursuivis.

Dès 7 heures 30, des pierres, ont été balancées de façon régulière sur la toiture des salles de classes et des détonations assourdissantes de pétards lâchés par les élèves en furie, ont entrainé l'arrêt forcé des cours. Au grand désarroi des enseignants et du personnel administratif.

En effet, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation menées par les autorités locales et l'appelle solennelle lancée par le ministre, Kandia Camara de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle (Menet-Fp), les élèves du lycée Gouverneur Abdoulaye Fadiga (Gaf) de Touba, ont mis fin aux cours ce jeudi, 14 décembre 2017, décrétant du coup, les congés de noël.

