Cote d'Ivoire: Awards du mannequinat africain - Revoilà le show des top-modèles en mode 8 !

Ce vendredi 15 décembre, au Palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, l'évènement annuel des égéries de la mode donnera son verdict des plus en vue de la saison sur le continent et ses diasporas.

Entre strass, paillettes, glamour et tapis rouge, la 8E édition des Awards du mannequinat africain donnera dans la féérie, le chic et le rêve. Et ce, tel un conte fées, le 15 décembre dans l'onirique Palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Le menu est riche et diversifié. A côté de la distinction des mannequins qui constitue le nerf de la cérémonie, la soirée comprend d'intéressants tableaux qui enchanteront les convives. Il y a entre autres un cocktail servi à l'entrée, une parade des enfants, une démo des mannequins de l'agence Sydney Conceptuel, une prestation du chanteur Abou Nidal, auteur de la chanson "Africa Mousso"dédiée à l'élégance et la beauté africaine, et un show artistique du Village Kiyi.

Les Awards du mannequinat africain 2017 sont présidés par Kandia Camara, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. La marraine artistique est Miss Zahui, créatrice de mode de renom et formatrice, présidente de l'ONG Yéhé.

La célébration des top-modèles, depuis les trois dernières éditions, se fait autour de deux grands axes. La nomination des mannequins exerçant en Côte d'Ivoire et en Afrique et celle des rois et reines des T de la diaspora. Pour 2017, Catherine Lasky du magazine "Black Beauty" est l'invitée spéciale. Elle est sur tous les shows africains et connait bien les réalités du milieu au niveau de l'Europe.

Cette femme extraordinaire est l'une des marraines de cette édition. A côté d'elle, il y a aussi des pays invités d'honneur comme la France, l'Italie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, le Ghana, le Cameroun, le Burkina Faso, le Togo et le Tchad. Qui arrivent avec des mannequins qui, bien que jeunes, ont déjà un bon palmarès et un bon parcours. « L'intérêt de magnifier la carrière des top- modèles qui sont hors de l'Afrique est de sacrer leur talent, de leur permettre d'échanger leur expérience professionnelle avec ceux qui commencent et leur faire découvrir les différentes plateformes de mannequins en Côte d'Ivoire », explique Fatim Sidimé, l'initiatrice de l'évènement.

Derrière cette idée, il y a une volonté manifeste pour l'organisation de faire de la Côte d'Ivoire, la plaque tournante de tous les mannequins africains et de la diaspora. En fait, le pays fait partie des états africains les mieux structurés en termes de mannequinat. Il y a plus de 20 agences de mannequins dont 18 sont affiliées au Réseau des agences et mannequins de Côte d'Ivoire (Ram-CI) fondé et présidé par Fatim Sidimé. Les récompenses concernent d'ailleurs tous les mannequins de ces agences. Le choix des lauréats s'est effectué par les acteurs de la mode et des journalistes à qui des bulletins de vote ont été remis. On remettra également des trophées d'honneur aux anciens mannequins et à tous ceux qui œuvrent pour la promotion du mannequinat.