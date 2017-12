Angola: Ouverture d'une foire de l'entrepreneur à Lubango

Lubango — Une foire de l'entrepreneur a débuté jeudi dans la ville de Lubango, sous l'égide du Centre local d'entrepreneuriat et Service d'emploi (CLESE).

D'une durée de cinq jours, l'événement se déroule sous le thème « foire de l'entrepreneur visionnaire juste de l'avenir » et dispose de 24 exposants dans les domaines de la construction, serrurerie, cosmétiques, médecine naturelle (à base de plantes), coupe et couture, boutique, restauration, informatique et pièces automobiles.

Le chef du CLESE de Lubango, Vayolela Maiato, a déclaré à l'Angop que l'exposition vise à donner l'occasion aux jeunes déjà insérés sur le marché du travail et à promouvoir des produits.

Il a noté que beaucoup de jeunes entrepreneurs n'avaient pas de conditions pour annoncer leurs affaires ou participer à des grandes foires pour exposer ce qu'ils produisent, d'où la réalisation de l'activité visant à donner de la visibilité aux entrepreneurs et encourager d'autres encore anonymes.

La foire a le soutien de l'organisation juvénile AGS Corporation et l'Institut national des petites et moyennes entreprises (INAPEM) à Huíla.

Le CLESE Lubango a formé plus de 600 entrepreneurs, dont 36 ont été financés par les banques commerciales dans la province et plus de cent insérés dans les petites entreprises.