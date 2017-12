Ile Maurice: Rose-Belle, Feeding event - Donner de son temps aux animaux sans défense

Fondée il y a deux ans par Manishi Doolub, l'association «Well-Being of Strays» milite pour aider les animaux sans défense. Âgée d'à peine 21 ans, Manishi est la pionnière du feeding event à Maurice.

Inspirée par certaines oganisations non gouvernementales (ONG) internationales, Manishi a monté sa propre association. Véritablement passionnée et amoureuse des animaux, elle est soutenue par ses amis qui font aussi partie de l'organisation, qui comprend aujourd'hui dix bénévoles âgés entre 21 et 35 ans. Quelques-uns parmi eux ont accueilli aussi certains animaux chez eux.

Issue d'une famille cynophile, Manishi n'a d'autre centre d'intérêt que d'aider ces créatures. Selon elle, il est important de mettre un frein à la façon inhumaine de tuer les animaux errants. Cela lui brise le coeur de voir des animaux maltraités et abandonnés à leur sort. «Ils ont une vie et ce n'est pas normal d'y mettre fin parce qu'on ne peut s'en occuper», déclaret- elle.

Feeding Event

Le feeding event est un concept de nourrissage des chiens et chats errants. L'événement se tiendra le mardi 19 décembre dans le nord du pays. L'association reçoit les dons d'ONG locales et internationales ainsi que des fonds nécessaires afin de mener à bien ses projets. Le travail est fait dans la transparence totale : ainsi, chaque ONG reçoit une copie de chaque facture des frais des médicaments, des traitements chez le vétérinaire et de la nourriture.

Campagne de stérilisation

Plusieurs campagnes de stérilisation sont aussi menées pour réduire le nombre de chiens et chats laissés pour compte. Bien souvent des chiots et chatons sont jetés dans des rivières car leur propriétaire n'arrive pas à s'en occuper.

«Well-Being of Strays» milite pour la non-prolifération des animaux afin de réduire le nombre de maltraitance de ces derniers. Jusqu'à présent, il y a eu au moins dix campagnes de stérilisation.

Après tout le processus, les chiens sont conduits dans des «foyer d'accueil» pour chiens où les membres de l'association paient Rs 200 par jour. Les membres de l'organisation souhaitent de tout coeur que les chiens et chats soient tous adoptés et bien traités.

La voix des animaux

Étudiante en informatique, Manishi voue un amour profond aux animaux. À 21 ans, elle se bat envers et contre tout pour se faire la voix des animaux en détresse. Durant les vacances scolaires, elle a travaillé dans un supermarché afin de trouver des fonds pour nourrir ses protégés. Ce qui lui a valu pas mal de critiques de son entourage. Souvent incomprise, elle fait de son mieux pour donner un peu de bonheur à ces amis de l'homme qui lui tiennent tant à coeur.