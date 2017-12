Ile Maurice: Nouvel hôpital ENT - La construction de l'établissement devrait coûter Rs 586 millions

Le cours du Brent a atteint son niveau le plus haut depuis juin 2015. On devrait ainsi s'attendre à une hausse… Plus »

D'ailleurs, le nouvel hôpital découle d'un Government- to-Government partnership entre Maurice et l'Inde. Le projet a été annoncé lors de la présentation duBudget 2015-16. Pendant la cérémonie de signature d'accord avec le Hospital Services Consultancy Cooperation India Ltd, en août, le ministre de la Santé, Anwar Husnoo, avait affirmé que l'hôpital ENT avait résisté à l'épreuve du temps mais «qu'il était temps de créer des espaces modernes pour le personnel médical et le public».

L'hôpital sera aussi pourvu d'un laboratoire, d'une pharmacie et d'un département d'orthophonie et d'audiologie. Les travaux devraient durer 15 mois. Le

outpatient et de radiographie et trois salles de 30 lits pour accueillir les hommes, les femmes ainsi que les enfants respectivement.

Étendu sur une superficie de presque 15 000 mètres carrés, le nouvel hôpital accommodera cent lits et sera doté d'une technologie de pointe. Seront également construits, trois salles d'opération, dont deux grandes salles, une unité de soins intensifs, assez grande pour contenir six lits, un département

