Afrique: La Centrale à Cycle Combiné d'Azito, du groupe Globeleq, va accroitre sa capacité de production

communiqué de presse

Londres — Azito Energie, filiale du groupe Globeleq, producteur d'électricité de premier plan, opérant uniquement sur le continent africain, vient de signer un accord avec le Gouvernement de Côte d'Ivoire pour mettre en œuvre des améliorations techniques sur sa centrale thermique à cycle combiné d'Azito, située à proximité d'Abidjan. La mise à niveau des turbines à gaz permettra notamment d'accroître la capacité installée et la disponibilité, d'améliorer le rendement de la centrale et de réduire ses émissions en CO2.

La centrale existante d'Azito a une capacité installée de 430 MW. Elle joue un rôle important dans le secteur électrique Ivoirien en fournissant plus de 25 % des besoins en énergie électrique du pays. Une fois l'amélioration technique achevée, 30 MW supplémentaires seront mis à disposition du réseau national pour contribuer à améliorer la couverture des besoins électrique du pays.

La production annuelle prévisionnelle attendue est de 3 130 GWh. Ces améliorations vont permettre d'augmenter le rendement de la centrale et de diminuer les émissions de CO2 sur la durée de vie des installations de 420 000 tonnes environ. Ces améliorations permettront également de prolonger le cycle des inspections des turbines à gaz, et par voie de conséquence, de diminuer le nombre d'inspections majeures et d'améliorer la disponibilité de la centrale.

Mike Scholey, le président d'Azito Energie et Directeur des Operations de Globeleq, a notamment indiqué que "la centrale d'Azito est une infrastructure capitale pour le secteur électrique de la Côte d'Ivoire depuis sa mise en service en 1999. C'est également une des centrales à cycle combiné les plus puissantes et les plus efficaces de l'Afrique de l'Ouest. Cette mise à niveau technologique de la centrale débutera au premier semestre 2018 et s'achèvera fin 2019. »

Avec cet investissement destiné à l'augmentation et l'amélioration des capacités de production de la centrale d'Azito, Globeleq renforce son engagement dans le secteur électrique de la Côte d'Ivoire et continue ainsi à se développer et contribuer à produire l'énergie électrique dont l'Afrique a si besoin pour sa croissance. »

Présentation rapide de Globeleq Globeleq est un développeur, propriétaire et exploitant de centrales de production d'électricité de premier plan en Afrique. Son équipe expérimentée de spécialistes a su créer un portefeuille diversifié de centrales électriques indépendantes, générant plus de 1 200 MW sur huit sites répartis dans cinq pays. Les projets en cours de développement représentent environ 2 000 MW et le groupe prévoit d'accroître ses capacités de production à travers de nouvelles centrales au cours des dix années à venir. www.globeleq.com