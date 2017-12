Cote d'Ivoire: Assainissement/Projet PATER - Les membres du comité de pilotage informés sur sa mise en œuvre

« L'impact de ce projet est à la fois au niveau de l'assainissement que de la création d'activités économiques. »

Les membres du comité de pilotage et les acteurs intervenants dans le projet de « Promotion de l'accès aux toilettes et aux emplois à travers la réutilisation des boues et des urines » (PATER) à Bouaké et à Katiola ont tenu leur 4ème réunion, du 13 au 14 décembre 2017, à Abidjan-Cocody, Angré, à la résidence Dippoka.

Il s'est agi pour l'Organisation non gouvernementale (Ong) Care international d'informer les membres du comité de pilotage sur la mise en œuvre du projet PATER. Et de recueillir les orientations nécessaires. « L'objectif de cette réunion du comité de pilotage est de faire le point avec les mairies concernées (Bouaké et Katiola) ainsi qu'avec d'autres mairies. Puisqu'il s'agit d'un programme pilote », a indiqué Guillaume Aguettant, directeur-pays de l'Ong Care international.

Avant d'ajouter qu'à un an de la fin de ce projet, il était nécessaire de faire le point d'avancement et de planifier les activités à réaliser jusqu'à la fin. « Toutes les études de bases sont en train d'être réalisées. Nous avons maintenant une bonne idée de comment travailler avec les communautés. Et mettre en place avec elles les comités d'assainissement. Avec le cabinet d'expertise mis en place, nous avons également une idée de comment dérouler ce projet », a-t-il assuré.

Depuis le 29 mars 2017, explique Care international, les études, la formation, le contrôle des travaux et le suivi-accompagnement du projet ont démarré. C'est d'ailleurs pourquoi elle a tenu à initier cette réunion pour informer de l'état de mise en œuvre du projet et des livrables.

Pour sa part, le directeur général de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (Uvicoci), Bazoumana Barro, par ailleurs président du comité de pilotage, a affirmé qu'il fondait beaucoup d'espoir en la réalisation de ce projet. « Avec le projet PATER, il s'agit de la promotion de l'emploi à travers la valorisation des boues de vidange et des urines dans deux de nos communes, à savoir Bouaké et Katiola », a-t-il expliqué.

A l'en croire, à travers ce projet, les collectivités territoriales ont au moins deux choses à gagner. « La création d'emplois et l'assainissement », dira-t-il. Ce projet permettra d'assainir le milieu de vie des populations, tout en créant une chaîne d'activité autour de ces déchets qu'on pourrait même transformer en engrais. M. Aguettant a abordé dans le même sens : « L'impact de ce projet est à la fois au niveau de l'assainissement que de la création d'activités économiques. »

Au cours d'une réunion antérieure, le budget, estimé à plus de 800 millions FCFA, et le plan de passation des marchés pour l'année 2017 ont également été adoptés. « C'est un projet financé par la Banque africaine de développement (Bad) qui a fait don à l'Etat de Côte d'Ivoire. A son tour l'Etat a rétrocédé à l'Uvicoci ce don pour mettre en œuvre le Projet PATER. L'Uvicoci a désigné Care international comme maitre d'ouvrage délégué. De façon concrète sur le terrain, c'est vous dire que c'est Care international qui met en œuvre le projet », a expliqué M. Barro.