Cote d'Ivoire: Littérature - La 10e édition du Salon international du livre d'Abidjan lancée

Cette année, l'auteur à l'honneur est Charles Nokan. Par cette distinction, l'Assedi rend hommage et témoigne sa reconnaissance à l'écrivain ivoirien de renom à travers sa longévité et la qualité de sa production littéraire. Un stand sera dédié à la présentation de toutes ses œuvres littéraires.

Selon Anges Félix N'Dakpri, le Prix des médias est l'une des innovations de cette édition. Il sera décerné au meilleur journaliste culturel, critique littéraire qui, par la qualité de ses articles et analyses, accompagne, participe et soutient efficacement la promotion du livre en Côte d'Ivoire.

Six prix seront décernés. Il s'agit du Grand prix national Bernard Dadié de littérature, du Prix national Bernard Dadié du jeune écrivain, du Prix Jeanne De Cavally pour la littérature enfantine, du Prix Sila de l'édition, du Prix Sila de la relève et du Prix Sila des médias.

Livre et nation, livre et économie, livre et société, livre et média sont les sous-thèmes qui seront abordés lors des échanges.

Des stands d'expositions, séances de dédicaces, rencontres professionnelles, conférences, ateliers et séminaires, panels littéraires thématiques à travers des débats, des échanges et partages autour d'œuvres littéraires vont meubler cette édition.

La 10e édition du Salon international du livre d'Abidjan (Sila) aura lieu du 30 mai au 3 juin 2018, au palais de la culture d'Abidjan-Treichville, sous l'égide du ministère de la Culture et de la Francophonie. C'est autour du thème: « Le livre, vecteur des identités culturelles » que durant cinq jours, l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire (Assedi), va promouvoir l'industrie du livre en Côte d'Ivoire et dans l'espace africain francophone.

