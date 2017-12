Cote d'Ivoire: Autonomisation de la femme - "Il y a un travail additionnel à faire en dans le pays", précise le patron de l'Aibef

L'avion qui aurait quitté l'aéroport pour une mission, dit-on, a fini sa course dans le quartier sur un… Plus »

La priorité du PO, depuis 2011, est d'accélérer les progrès dans l'utilisation des services de planification familiale en Afrique de l'ouest. Et cela, en vue de permettre aux femmes résidant dans ces neuf pays francophones d'Afrique de l'ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo) d'accéder librement à la contraception.

Pour elle, le bien-être physique, mental et même économique de la femme passe par la promotion de son autonomisation. « Le fait d'utiliser une méthode contraceptive va lui permettre d'exercer une activité génératrice de revenus et des moyens de s'occuper de ses enfants. Elle pourra mieux soutenir son mari », a-t-elle indiqué.

Le premier responsable de l'Aibef explique: « quand on parle d'autonomisation de la femme en français, cela signifie qu'on va lui donner quelque chose pour pouvoir se prendre en charge. Mais est-ce que cela suffit ? En anglais, le terme est beaucoup plus large. C'est de donner la capacité à la femme en termes de connaissances, d'informations. Lorsqu'elle est munie de ces informations et qu'additionnellement elle a une activité qui lui génère des ressources, en ce moment-là, elle peut se prendre en charge entièrement. Parce qu'elle connaît la planification familiale, les méthodes et en plus elle a les ressources. »

