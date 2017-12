Mauritanie: Démarrage des travaux d'un atelier sur les résultats du PDDH

Il a dit que la Mauritanie a planché ces dernières années, en collaboration avec les partenaires au développement, au renforcement des droits de l'homme et à la mise en œuvre d'importants projets au profit des couches les plus vulnérables sur toute l'étendue du territoire national, en particulier dans les zones enclavées, conformément aux orientations du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz.

Il a ajouté que ces activités vont avec la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée 2016-2030 et avec les diverses stratégies sectorielles du gouvernement mauritanien.

A cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances, M. Mohamed Ould Ahmed Aida, a indiqué que cette rencontre va permettre de prendre connaissance des résultats obtenus et des efforts consentis par le PDDH pour appuyer les parties de la société civile actives dans ce domaine et pour la promotion et la protection des droits humains, à travers notamment plusieurs activités de sensibilisation.

