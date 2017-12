Afrique de l'Ouest: Le Président de la République participe à Paris à la réunion de haut niveau sur le Sahel

Une réunion de haut niveau sur le Sahel visant la recherche d'appuis au G5 Sahel et de financements à la force africaine commune de lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue s'est ouverte mercredi à Paris (France).

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a pris part à cette réunion, aux côtés de ses homologues du G5 Sahel, du Président français Emmanuel Macron et de la Chancelière allemande Angela Merkel ainsi que de M. Moussa Faki Mahamat, chef de la Commission de l'Union africaine et de représentants d'une vingtaine de pays et de partenaires du G5 sahel.

Cette réunion qui examinait les mécanismes d'appuis financiers, logistiques et diplomatiques du G5 Sahel et de sa force commune a été couronnée par l'unanimité internationale quant à la nécessité d'appuyer ce Groupe qui s'est imposé sur la scène internationale.

La réunion de Paris prouve que le G5 est devenu un partenaire stratégique avec lequel faut compter pour le maintien de la paix et de la sécurité au niveau mondial, comme elle reflète le poids géostratégique de ce Groupe.

Les Etats du G5 Sahel espèrent, à travers cette réunion, recueillir les appuis internationaux nécessaires à leurs efforts visant à lutter contre l'extrémisme, le terrorisme, la pauvreté et à promouvoir un développement durable garantissant la stabilité et la protection cette zone qui influe sur la sécurité du monde et sa stabilité.