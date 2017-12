Mauritanie: Le Président de la République participe à Paris à la table ronde sur le développement du Niger

La table ronde sur le développement économique du Niger s'est ouverte, mercredi, à Paris, en présence du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, aux côtés du Président nigérien Pr Mahamadou Issoufou et d'un nombre de dirigeants, de représentants des partenaires de la République du Niger et de fonds arabes et africains.

A travers cette table ronde, la République du Niger vise à réunir le financement de ses plans de développement global pour faire face aux défis tant sur le plan économique que sur le plan sécuritaire.

Au cours de cette rencontre, plusieurs intervenants ont pris la parole au nom des partenaires techniques et financiers, du FADES et de la BID en plus du président de la commission de l'union africaine, du représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et de représentants des pays participants, s'engageant tous à appuyer la République du Niger et à mettre à sa disposition les financements nécessaires.

La participation du Président de la République à cette rencontre témoigne de l'excellence des relations qui lient la Mauritanie et le Niger comme elle illustre la solidité de leur partenariat au sein du G5 sahel.