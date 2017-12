Burkina Faso: Les activités de la délégation consulaire régionale du Centre lancées

Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé a officiellement lancé les activités de la représentation de la délégation consulaire régionale du Centre, le jeudi 14 décembre 2017, à Ouagadougou.

La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a adopté une stratégie de déploiement dans les treize régions du Burkina Faso, de délégations consulaires. Pour rendre opérationnelles ces délégations, la CCI-BF a pris l'initiative de mettre en place des structures représentatives locales. En effet, les services de la représentation de Ouagadougou ont été ouverts aux opérateurs économiques à travers une cérémonie parrainée par le président de l'Assemblée nationale (AN), Alassane Bala Sakandé, le jeudi 14 décembre 2017, dans la capitale. Selon le président de la CCI-BF, Mahamadi Sawadogo, cette nouvelle structure de la Délégation consulaire régionale du Centre (DCRC) est une opportunité pour développer le secteur privé local. La création d'une DCRC et l'ouverture de sa représentation à Ouagadougou, a-t-il expliqué, traduisent les efforts de rapprocher et d'accompagner tous les acteurs économiques de la région du Centre. Il a souhaité que ce siège puisse favoriser l'accès quotidien de la structure mère qu'est la CCI-BF aux acteurs économiques.

Les représentations des délégations consulaires régionales (DCR), a rappelé Mahamadi Sawadogo, ont pour missions de sensibiliser et de former les agents économiques. Avec la nouvelle mandature 2016-2021, il va s'agir, a-t-il précisé, de décentraliser les services des DCR pour assainir davantage le climat des affaires au Burkina Faso. Aux dires du président de la DCRC, Hamidou Ouédraogo, le commerce burkinabè a reculé de 50 ans avec des ‘'pilleurs" au Burkina Faso qui ne payent pas les impôts. « Notre commerce souffre de cancer, de SIDA et de l'hypertension », a-t-il affirmé. Il a également mentionné que l'incivisme ‘'grandissant" ne peut en aucun cas promouvoir le développement économique. C'est pourquoi, il a demandé aux autorités régionales de saisir cette opportunité pour réguler le commerce au Burkina Faso. Pour Alassane Bala Sakandé, en tant qu'élu de la région du Centre, il était de son devoir de répondre à l'appel de la CCI-BF pour rehausser l'éclat de la cérémonie. «Ma présence traduit la solidarité des élus parlementaires à la communauté burkinabè des affaires sans distinction aucune», a-t-il dit.

Face au manque de ‘'transparence commerciale", entre autres, évoqué par le président de la DCRC, le président de l'AN a dit compter sur les textes législatifs pour une concurrence saine et loyale. Il a, de ce fait, averti les commerçants des conséquences désastreuses de leur immixtion dans la politique. « Laissez la politique de côté », a-t-il déclaré avant de les appeler à dénoncer les politiciens et fonctionnaires ‘'défendus" d'exercer des activités commerciales. Le chef du parlement a invité les élus de cette représentation à œuvrer dans la cohésion et la solidarité. Il a aussi exprimé son vœu de voir le soutien de l'Etat et de celui des collectivités territoriales au nouvel organe de la DCRC. Le coparrain de la cérémonie, Paul Balkouma, par ailleurs ancien président de la CCI-BF, s'est réjoui du fait que les entreprises locales du Centre disposent désormais d'un outil de proximité pour satisfaire leurs besoins.

Quant au représentant du maire de Ouagadougou, Valentin Bayiri, la naissance d'une représentation de la DCRC à Ouagadougou marque la transition des activités économiques vers le secteur formel. Il a fondé l'espoir que le partenariat entre les élus locaux et la CCI-BF se consolide. Séance tenante, trois structures caritatives (le centre maternel de Samandin, l'hôtel maternel de Ouagadougou et le centre de solidarité Al Huda) ont reçu des vivres. Après cet acte, sont intervenues la coupure symbolique du ruban et la signature dans le livre d'or par le président de l'Assemblée nationale.