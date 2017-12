Burkina Faso: Super coupe du maire de Ouagadougou

Préjuce Nakoulma ne retrouvera plus les pelouses de la Ligue 1 cette année. Plus »

Quoique prolifique en buts, cette entrée en matière n'a pas tenu toutes ses promesses. Elle s'est jouée à sens unique. Même le donateur a jugé la prestation des équipes assez moyenne. Cela s'explique, selon lui, par la jeunesse de la coupe et le bref temps de préparation qu'ont eu les équipes. Pour le maire Béouindé, c'est dans les quartiers que naissent les talents « et le rôle de la commune est de favoriser leur éclosion et détecter ceux qui vont faire dans l'avenir le bonheur de nos équipes nationales ».

En match d'entame, l'arrondissement n°8 a été sans pitié face à l'arrondissement n°10. En témoigne le score fleuve de 8 buts à 0 qu'il lui a infligé. En réalité, il n'y a pas eu match. L'arrondissement victorieux, sans pour autant être un foudre de guerre, a été plus à l'aise techniquement que physiquement sur son adversaire du jour. Il n'a pas trop forcé son talent pour vaincre. Et avec un si tel score, il a affiché ses ambitions pour la suite de la compétition.

